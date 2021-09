Covid: 3.797 nuovi casi con 277.508 tamponi, 52 decessi (RCO)

In Lombardia 488 casi, in Sicilia 464, in Veneto 428 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - Diminuiscono lievemente i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di un proporzionale calo dei tamponi processati tanto che il tasso di positivita' si mantiene stabile sull'1,3% di ieri. Oggi si registrano 3.797 nuovi casi (ieri 4.061) con 277.508 tamponi. I decessi sono 52 (ieri 63). Tra le Regioni, il maggiore incremento e' in Lombardia con 488 casi, in Sicilia (464) e in Veneto (428). Gli attualmente positivi sono 103.556 con un netto calo dei pazienti ricoverati nelle aree mediche (-97 per un totale di 3.553), di -16 pazienti nelle terapie intensive (da 505 a 489 di oggi) e con gli isolati a casa che scendono al di sotto della soglia di centomila (99.514). I guariti sono 5.265.

Bag

(RADIOCOR) 24-09-21 18:02:13 (0541)NEWS,SAN,PA 5 NNNN