Covid: 3.674 positivi, 24 le vittime, 74.021 tamponi, tasso di positivita' al 4,9%

Toscana 527 casi, Emilia Romagna 458, Puglia 103 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ago - Sono 3.674 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri erano stati 5.664. Le vittime sono 24, (19 il giorno precedente). Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (160.870). Il tasso di positivita' e' del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% del 15 agosto. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 404, in aumento di 20 unita' rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (a Ferragosto erano 29).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unita' rispetto al 15 agosto. Sono poi 3.477 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore. A livello regionali il bollettino segnala 527 casi e tre decessi in Toscana. In Emilia Romagna 458 casi e due morti, in Puglia 103 casi e nessun decesso, in Piemonte, 97 casi senza decessi.

