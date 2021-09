Covid: 3.361 nuovi contagi con 134mila tamponi, 52 decessi (RCO)

In Sicilia 943 casi, in Emilia Romagna 513 e in Toscana 313 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Sono 3.361 i nuovi contagi da Covid-19 come di consueto in calo nei giorni festivi (-2mila) con 134mila tamponi (-125mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 52 decessi (+3) e un tasso di positivita' del 2,5% (+0,5%). In Sicilia sono stati rilevati 943 casi, in Emilia Romagna 513 e in Toscana 313. Gli attualmente contagiati sono 136.020 (-682) dei quali 4.302 ricoverati nei reparti ordinari (+86) e 570 in terapia intensiva (-2).

Restano in isolamento domiciliare 131mila pazienti mentre sono 3.977 le persone dimesse o guarite.

Dif

(RADIOCOR) 06-09-21 17:32:18 (0405)SAN 5 NNNN