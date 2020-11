Covid: 30.550 nuovi casi positivi con 212 mila tamponi, 352 decessi

In Lombardia 7.758 casi, poi Campania e Piemonte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - I nuovi casi positivi sono tornati a superare il tetto dei 30mila (30.550, +2.306) con 212mila tamponi (+30mila circa). Sono i dati contenuti nel bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 352 decessi (-1). La Regione con piu' contagi si conferma la Lombardia (7.758), seguita da Campania (4.181) e Piemonte (3.577). Oltre 2.400 nuovi casi sono stati rilevati in Veneto e nel Lazio. Gli attualmente contagiati salgono 443.235 (+25.093) con 22.116 pazienti ricoverati con sintomi (+1.002) e 2.292 in terapia intensiva (+67). Sono in isolamento domiciliare 418.827 pazienti (+24.024) mentre sono 5.103 le persone dimesse o guarite.

