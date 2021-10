Covid: 2.494 contagi con 315.285 tamponi, 49 decessi

In Veneto 342 casi, in Lombardia 306 e in Sicilia 273 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Tornano a crescere, dopo il fisiologico calo da minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana, i nuovi contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono 2.494 (ieri 1.516) a fronte di 315.285 tamponi processati e per un tasso di positivita' che scende di conseguenza dall'1,3% allo 0,8%. I decessi oggi sono 49 (ieri 34). Le Regioni che registrano il maggior numero di casi sono Veneto (342), Lombardia (306) e Sicilia (273). Gli attualmente positivi sono 82.546 di cui 79.511 isolati a casa, 2.665 (-23) nei reparti e 370 (-4) nelle terapie intensive. I guariti sfiorano la cifra di 4mila.

Bag

(RADIOCOR) 12-10-21 17:35:32 (0510)NEWS,SAN 5 NNNN