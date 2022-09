Covid: 22.527 contagi con 165.415 tamponi, 60 decessi

In Lombardia 3.841 casi, Veneto 3.134, Lazio 2.227 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Sono in lieve aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia: i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.527 (ieri 21.190) con 165.415 tamponi e per un tasso di positivita' pari a 13,6% (+0,9%). I decessi oggi sono 60 per un totale di 176.775 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior numero di casi si ha in Lombardia (3.841), a seguire Veneto (3.134) e Lazio (2.227). Gli attualmente positivi sono 412.735 (-372) di cui 409.247 isolati a casa, 138 (-8) nelle terapie intensive e 3.350 (-66) ricoverati nei reparti di area medica. I guariti sono 22.835 per un totale di 21.651.859 da inizio pandemia.

