Covid: 22.438 casi con 220.101 tamponi, 114 decessi

Lombardia: 2.874 casi, Lazio: 2.436, Campania: 2.354 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Sono ancora in calo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 22.438 identificati con 220.101 tamponi processati e per un tasso di positivita' pari a 10,19% (ieri 11,1%). I decessi sono 114 per un totale di 166.264 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior numero di casi si ha in Lombardia (2.874), a seguire Lazio (2.436) e Campania (2.354). Gli attualmente positivi sono 792.583 di cui 786.343 isolati a casa, 271 nelle terapie intensive (-15) e 5.969 (-271) ricoverati nei reparti ordinari. I guariti sono 40.323 per un totale di 16.353.585 da inizio pandemia.

