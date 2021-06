Covid: 2.199 nuovi contagi con 218mila tamponi, 77 decessi (RCO)

In Lombardia 322 casi, in Sicilia 320 e in Campania 257 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - Sono 2.199 i nuovi contagi da Covid-19, circa 300 in piu' rispetto a ieri, con 218mila tamponi (-2mila) e un tasso di positivita' all'1% (+0,2%). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 77 decessi (-25). In Lombardia sono stati rilevati 322 casi, in Sicilia 320 e in Campania 257. Gli attualmente contagiati sono 174.935 (-6.791) dei quali 169mila in isolamento domiciliare, 4.382 ricoverati nei reparti ordinari (-303) e 661 in terapia intensiva (-27). Sono 8.912 le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore.

