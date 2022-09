Covid: 21.190 nuovi contagiati con 166mila tamponi, 46 decessi

In Lombardia 3.525 casi, nel Veneto 3.087 e nel Lazio 1.819 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - Sono 21.190 i nuovi contagi da Covid-19 (-7mila) con una discesa dei tamponi a quota 166mila (-41mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 46 decessi (-14) e un tasso di positivita' in calo al 12,7% (-1 punto percentuale). In Lombardia sono 3.525 i nuovi positivi, nel Veneto 3.087 e nel Lazio 1.819. Gli attualmente contagiati scendono a 413mila (mille in meno rispetto a ieri) dei quali 409mila in isolamento domiciliare, 3.416 ricoverati nei reparti ordinari (-79) e 146 in terapia intensiva (-4).

Nelle ultime 24 ore sono 22.102 le persone dimesse o guarite.

