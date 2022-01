Covid: 186.740 nuovi casi con 1,39 milioni di tamponi, 468 decessi (RCO)

Lombardia 28.372 casi, Veneto 24.312, Piemonte 18.656 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Con una forte ripresa dei tamponi a quota 1,39 milioni (oltre 800mila in piu' rispetto a ieri) tornano a salire anche i nuovi contagiati (186.740, +109mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 468 decessi (+116) e un tasso di positivita' del 13,4% (-1,6%).

In Lombardia sono 28.372 i nuovi positivi, in Veneto 24.312 e in Piemonte 18.656. Gli attualmente contagiati scendono a 2,68 milioni (oltre 20mila in meno) dei quali 20.027 ricoverati nei reparti ordinari (+165) e 1.694 in terapia intensiva (+9). Restano in isolamento domiciliare 2,66 milioni di pazienti mentre sono 231.500 le persone dimesse o guarite.

