Covid: 160 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 193 ricoveri, 1 decesso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 14 nov - Sono 160 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Friuli Venezia Giulia questa mattina, ieri erano 445. Su 661 tamponi antigienici sono stati registrati 118 casi mentre su 738 tamponi molecolari i casi sono stati 42. I casi ogni 100 mila abitanti oggi raggiungono i 350,8 mentre ieri erano 353,9. In crescita ricoveri: 193 oggi contro i 189 di ieri per effetto di un incremento delle persone presenti in area non critica (190 contro le 186 di 24 ore fa) e della stabilita' delle terapie intensive (3 oggi come ieri). Oggi si registra 1 decesso, ieri erano stati 2.

