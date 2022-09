Covid: 15.543 casi con 137.133 tamponi, 59 decessi

In Lombardia 2.240 casi, Veneto 1.781, Campania 1.391 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Diminuiscono ancora rispetto al giorno precedente i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 15.543 (ieri 17.550) per un totale di 137.133 tamponi processati e per un tasso di positivita' all'11,3% (-0,4 punti percentuali). I decessi sono 59 per un totale di 176.157 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior aumento di casi e' in Lombardia (2.240 casi), a seguire Veneto (1.781) e Campania (1.391). Gli attualmente positivi sono 502.811, di cui 498.622 isolati a casa, 172 (-13) nelle terapie intensive e 4.017 (-133) ricoverati nei reparti di area medica. I guariti sono oltre 28mila, per un totale di 21.341.186 da inizio pandemia.

