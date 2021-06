Covid: 1.325 nuovi contagi con 200mila tamponi, 37 decessi (RCO)

In Lombardia 232 casi, in Sicilia 228 e in Campania 131 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - Sono 1.325 i nuovi contagi, pressoche' stabili rispetto a ieri (-75) con 200mila tamponi (-3mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 37 decessi (-15) e un tasso di positivita' anch'esso stabile allo 0,7%.

In Lombardia sono stati rilevati 232 casi, in Sicilia 228 e in Campania 131. Gli attualmente contagiati scendono sotto quota 100mila (98.608, -3.247) con 2.888 ricoverati nei reparti ordinari (-27), 444 in terapia intensiva (-27) e 95mila in isolamento domiciliare. Le persone guarite o dimesse sono 4.533 nelle ultime 24 ore.

