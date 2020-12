Covid: 10.872 nuovi contagi con 87mila tamponi, 415 decessi (RCO)

In Veneto 2.583 casi, in Emilia Romagna 1.594, Lazio 1.205 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Sono 10.872 i nuovi contagi da Covid-19 (-4.232) con oltre 87mila tamponi, circa 50mila in meno rispetto a ieri. Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 415 decessi, in crescita rispetto ai 352 di ieri (+63).

In Veneto sono stati rilevati 2.583 nuovi casi, in Emilia Romagna 1.594 e nel Lazio 1.205 mentre la Lombardia scendo sotto quota mille (950). Gli attualmente contagiati sono 613.582 (-9.178) con 25.145 pazienti ricoverati con sintomi (-13) e 2.731 in terapia intensiva (-13). Restano in isolamento domiciliare 585.706 pazienti (circa 10mila in meno) mentre sono 19.632 i pazienti guariti o dimessi.

