Costruzioni: Eurostat, -6,9% residenze monofamiliari, +27,9% plurifamiliari 2015/2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - La costruzione di edifici ha contribuito all'1,7% del valore aggiunto dell'economia d'impresa dell'Ue nel 2021 e ha impiegato il 2,1% della forza lavoro. E' quanto emerge dall'edizione 2024 di 'Cifre chiave dell'economia europea', pubblicato da Eurostat. Rispetto alla media dell'Ue, questa attivita' ha rappresentato piu' del doppio della quota dell'economia d'impresa in termini di valore aggiunto a Cipro, Romania e Finlandia. Inoltre, ha rappresentato piu' del doppio della quota in termini di occupazione in Romania, Cipro e Portogallo. L'indice dei permessi di costruzione per edifici residenziali con una sola abitazione ed edifici residenziali con due o piu' abitazioni e' aumentato tra il 2015 e il 2019.

Il numero e' diminuito nel 2020, a causa della pandemia, soprattutto per gli edifici con due o piu' abitazioni, per poi risalire nel 2021 e nel 2022. Nel 2023, gli indici per entrambe le tipologie di edifici sono diminuiti ancora di piu' rispetto al 2020 l'indice per gli edifici residenziali monofamiliari nel 2023 era inferiore del 6,9% rispetto al livello del 2015, mentre per gli edifici residenziali con due o piu' abitazioni l'indice era aumentato del 27,9% nello stesso periodo.

