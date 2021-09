Costruzioni: Ance-Saie, settore in ripresa grazie (anche) al Superbonus

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - Non solo una boccata d'ossigeno, ma 'una crescita che si avvia a essere strutturale'. E' il modo con cui sono stati presentati gli indicatori del mercato delle costruzioni, elaborati dall'Ance, in occasione della presentazione del Saie Bari 2021, la Fiera delle Costruzioni che si terra' dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante. A dare impulso alla ripresa sono stati gli incentivi statali come il Superbonus 110%, che anche ad agosto si e' confermato in crescita, sia per numero di interventi che per valore economico. Da quando e' partita, la misura ha raggiunto 37.128 interventi, per un ammontare di quasi 5,7 miliardi di euro, di cui oltre 2 miliardi realizzati solo nei mesi di luglio e agosto grazie alle semplificazioni volute dal governo. Importante novita': aumenta la quota relativa agli edifici condominiali, che ora incidono per il 46,6% del valore totale, rispetto al 33,3% degli edifici unifamiliari e al 20,4% delle unita' immobiliari indipendenti. A livello di distribuzione regionale, si evidenziano nelle prime posizioni Lombardia (5.116 interventi per un valore di 858 milioni), Veneto (4.628, 559 milioni), Lazio (3.704, 560 milioni). Da rilevare anche le ottime performance di quattro regioni meridionali, Sicilia (2.751, 397 mln), Puglia (2.372, 326 mln), Campania (2.447, 469 mln) e Calabria (1.638, 249 mln). Saie dedichera' proprio al Superbonus 110% il convegno inaugurale, organizzato in collaborazione proprio con Ance, dal titolo 'Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali' e tanti altri momenti di approfondimento.

