Costruzioni: Ance Sicilia promuove "Its Academy"

Nasce Fondazione ad hoc con Ance Ragusa e Ance Enna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 gen - L'Associazione dei costruttori edili di Ance Sicilia ha deciso di costituire una "Its Academy" su scala regionale "che offrira' una formazione professionale post-diploma di altissima qualita' e di elevato indice di occupabilita'". Lo dice l'associazione imprenditoriale in una nota, aggiungendo che il direttivo di Ance Sicilia, su proposta del presidente Santo Cutrone, ha deliberato la costituzione di una Fondazione che gestira' la "Its Academy" secondo le previsioni della legge nazionale (n.99/2022). Nella Fondazione promossa da Ance Sicilia, Ance Enna e Ance Ragusa, saranno coinvolti come soci fondatori gli atenei siciliani, il mondo dell'istruzione tecnica superiore e della formazione professionale diffusa capillarmente sul territorio regionale, nonche' quello delle imprese. La nota informa inoltre che Ance Sicilia ha deciso l'acquisto di un simulatore mobile per l'addestramento alla guida e movimentazione di mezzi di cantiere, come gru ed escavatori.

