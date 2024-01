Costruzioni: Ance Sicilia promuove "Its Academy" -2

I temi: sicurezza, digitale, Bim, sostenibilita', mobilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 gen - La "Its Academy", spiega il comunicato, offrira' percorsi pluriennali secondo la normativa attuale e potra', in linea con la rivisitazione annunciata dal ministro dell'Istruzione, proporre anche percorsi quadriennali in aggiunta alla prossima sperimentazione quadriennale dei corsi tecnici superiori, nonche' apprendistati formativi e alternanza scuola-lavoro. Inoltre, potra' rafforzare le materie di base e quelle Stem e organizzare scambi internazionali e stage all'estero. L'offerta formativa sara' rivolta a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di almeno 800 ore. I punti qualificanti dell'offerta formativa saranno la sicurezza sul luogo di lavoro, la transizione digitale e la tecnologia Bim, la transizione ecologica e la sostenibilita' ambientale, le infrastrutture per la mobilita' sostenibile. Inoltre la "Its Academy" potra' partecipare ai bandi finanziati dal Pnrr e cofinanziati per il 30% dalla Regione.

com-fro

(RADIOCOR) 01-01-24 13:02:20 (0295)INF 5 NNNN