Costruzioni: Ance, nel 2026 investimenti tornano a crescere (+5,6%)
Trainati dall'ultimo miglio Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Nel 2026 il settore delle costruzioni tornera' in territorio positivo, con un aumento degli investimenti stimato al +5,6%, dopo la flessione del 2025. E' quanto emerge dall'Osservatorio congiunturale Ance, presentato stamattina a Roma, secondo cui a sostenere il comparto sara' soprattutto l''ultimo miglio' del Pnrr, con le opere pubbliche previste in crescita del 12%. A contribuire alla dinamica positiva anche la riqualificazione abitativa (+3,5%), favorita dalla proroga degli incentivi fiscali introdotta con l'ultima legge di Bilancio. L'Ance segnala come la combinazione tra cantieri Pnrr in fase avanzata e politiche di sostegno alla casa rappresenti il principale fattore di stabilizzazione del settore nel prossimo anno.
Mas.
