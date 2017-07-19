Costruzioni: Ance con Dihcube 2.0 vince call Ue su digitalizzazione con AI
L'associazione capofila del consorzio di 13 partner (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Ance si aggiudica la seconda call europea dedicata agli 'European digital innovation hub' con il progetto Dihcube 2.0, iniziativa da 5,6 milioni di euro per accelerare la trasformazione digitale del settore delle costruzioni. L'associazione dei costruttori sara' capofila di un consorzio composto da 13 partner pubblici e privati. Focus dei prossimi tre anni sara' la diffusione dell'intelligenza artificiale nelle imprese, con un servizio di supporto e orientamento per accompagnare le aziende nell'integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi. Il consorzio che sviluppera' le prossime attivita' e' composto da Ance, Federcostruzioni, Deloitte, Stam, Stress, Smile-Dih, Politecnico di Milano, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Napoli Federico II, Universita' Politecnica delle Marche, Artificial Intelligence for Industry (AI4I), Fondazione Piemonte Innova Protom Group.
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