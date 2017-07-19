Costa Merlata: Sbarra, nessuna autorizzazione Zes per la costruzione del resort

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - 'Sul progetto turistico di Costa Merlata (Ostuni) non esiste alcuna autorizzazione ZES alla costruzione di un resort'. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. 'La Struttura di missione Zes, con il parere favorevole degli enti territoriali competenti, ha autorizzato soltanto la richiesta di modifica al Piano di lottizzazione del Comune di Ostuni condizionando la stessa all'acquisizione della valutazione di impatto ambientale', ha spiegato. 'Quanto alla costruzione della struttura, e' necessaria un'ulteriore autorizzazione al momento non esistente. Il Dipartimento Sud, infatti, ha sospeso il procedimento autorizzativo in attesa della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. La decisione sulla compatibilita' ambientale dell'intervento, pertanto, spetta esclusivamente alla Regione Puglia, che, va ricordato, ha anche dato la disponibilita' al cofinanziamento del progetto'.

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