Costa Crociere: nuovo title e main sponsor della Virtus Pallacanestro Bologna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Costa Crociere, compagnia italiana di crociere con sede a Genova, e' il nuovo Title Sponsor e Main Sponsor della Prima Squadra della Virtus Pallacanestro Bologna per la stagione 2026/27. L'accordo lega il marchio Costa a una delle societa' sportive piu' titolate e seguite del panorama italiano e sara' valido per l'intera stagione, nella quale il nome Costa affianchera' la Virtus nel Campionato di Lega Basket Serie A (LBA).

La collaborazione tra Costa Crociere e Virtus Pallacanestro Bologna, sottolinea una nota, nasce da una logica semplice e concreta: costruire un progetto capace di valorizzare la forza di due realta' italiane con identita' diverse ma complementari, entrambe radicate nei rispettivi mondi e capaci di parlare a pubblici ampi e trasversali. Per Costa significa rafforzare la propria presenza in un territorio strategico come Bologna, l'Emilia-Romagna e il Nord Italia; per la Virtus, aprire la nuova stagione insieme a un brand italiano dalla forte vocazione internazionale, in grado di accompagnare il club in un percorso di visibilita' e attivazione che va oltre il campo da gioco.

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(RADIOCOR) 13-09-26 12:59:56 (0235) 5 NNNN