Costa Crociere: nuovo title e main sponsor della Virtus Pallacanestro Bologna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - "Con Virtus Pallacanestro Bologna nasce una partnership fra due realta' che hanno molto in comune: la stessa ambizione di stare ai vertici, la stessa capacita' di trasformare una serata o un viaggio in un'emozione che resta, due storie importanti che guardano al futuro. Siamo al fianco della Virtus nella stagione del centenario e dell'apertura della nuova casa, con la voglia di lavorare insieme su progetti capaci di unire due eccellenze italiane riconosciute in Europa e nel mondo" ha dichiarato Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere.

Massimo Zanetti, presidente di Virtus ha commentato: "Voglio esprimere a Costa Crociere tutta la mia gratitudine per avere accettato la proposta di legare il suo marchio storico a quello, altrettanto storico, di Virtus Pallacanestro, che ho l'onore di presiedere. Il viaggio che incomincia oggi e' quello classico dello sport, impegno, sudore, professionalita' per raggiungere i propri obiettivi. Se trasformeremo il viaggio in crociera vorra' dire che abbiamo aggiunto bellezza e successo. Il marchio Costa e' un grande valore aggiunto non solo per il mio club, Bologna e il basket, ma tutto lo sport italiano. Insieme potremo fare grandi cose".

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(RADIOCOR) 13-09-26 13:11:15 (0242) 5 NNNN