Costa Crociere: lancia le novita' per il 2025 in occasione del primo global summit

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - In occasione del primo Costa Global Summit che si svolto a Milano, Costa Crociere ha presentato la sua strategia, le principali novita' per il prossimo anno e l'evoluzione del posizionamento del brand. Tra le principali novita' presentate, una nuova stagione delle Sea destinations, esperienze immersive in luoghi unici in mezzo al mare e che rappresentano la vera rivoluzione dell'offerta di Costa. In particolare, le nuove proposte di sono state rese ancora piu' spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con Luca Tommassini, scelto da Costa come direttore artistico per disegnare le esperienze a bordo. A questo si aggiunge l'attenzione per il design, il comfort, l'innovazione tecnologica, la food experience e la sostenibilita'. Infine sono state presentate nuove soluzioni in termini di arredo delle cabine a bordo di Costa Deliziosa, per trasformare gli spazi in ambienti ancora piu' iconici e accoglienti contribuendo a rendere l'esperienza del cliente sempre piu' confortevole e accessibile. 'Costa Crociere e' un'azienda con 76 anni di storia, ma costantemente proiettata nel futuro - ha dichiarato l'ad Mario Zanetti - La nostra sfida per il 2025 e' quella di rivoluzionare ancora una volta il concetto di vacanza, portando i circa 35.000 ospiti che ogni giorno viaggiano con noi a vivere la meraviglia di riscoprire la bellezza del mondo. Le crociere stanno crescendo rapidamente, con quasi 32 milioni di passeggeri nel mondo, ma rappresentano solo il 2% dei viaggiatori globali. Esiste quindi un ampio potenziale di crescita per i prossimi anni, che vogliamo sviluppare con la nostra strategia, grazie a esperienze uniche e memorabili, con la collaborazione di partner d'eccellenza. Tutto questo continuando nel nostro percorso di sostenibilita', che ci vede impegnati con investimenti importanti in nuove tecnologie finalizzati alla decarbonizzazione'.

