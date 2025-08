Corte Ue: flussi imprevedibili non sono ostacolo per aiuti a migranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - "Uno Stato membro non puo' invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all'obbligo di provvedere alle esigenze di base dei richiedenti asilo. L'inadempimento di tale obbligo puo' far scattare la responsabilita' dello Stato membro interessato".

E' quanto viene stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia Ue. Due richiedenti asilo, un cittadino afghano e uno indiano - ricostruisce la sentenza Ue - sono stati costretti a vivere per diverse settimane in condizioni precarie in Irlanda dopo che tale Stato membro ha rifiutato di fornire loro le condizioni minime di accoglienza previste dal diritto dell'Unione. Infatti, sebbene le autorita' irlandesi abbiano consegnato a ciascuno di loro un unico buono di 25 euro, esse non hanno assegnato loro un alloggio, invocando la mancanza di alloggi disponibili nei centri di accoglienza dedicati, nonostante la disponibilita' in Irlanda di alloggi individuali e temporanei. Non disponendo di un alloggio, i due richiedenti non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere previsto dal diritto irlandese e sono stati costretti a dormire in strada o, occasionalmente, in alloggi precari. I due richiedenti asilo "hanno dichiarato di essere rimasti senza cibo, di non essere stati in grado di preservare la loro igiene e di essersi trovati in una situazione di difficolta' per le condizioni di vita e le violenze a cui sono stati esposti.

Cop

(RADIOCOR) 01-08-25 13:15:17 (0378)EURO 5 NNNN