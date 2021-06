Corte dei Conti: Carlino, guardare avanti, il Recovery plan e' un'opportunita' -2

Esiti lotta evasione del tutto incoerenti con dimensione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - Gli strumenti di cui dispone oggi l'amministrazione fiscale "non sono in grado di determinare una significativa riduzione dei livelli di evasione", si legge nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, che guarda a "una strategia basata sulle tecnologie informatiche e telematiche, sui pagamenti tracciati e sulla ritenuta d'acconto". I risultati finanziari derivanti dall'ordinaria attivita' di accertamento e controllo conseguiti dall'Agenzia delle entrate "continuano a essere del tutto incoerenti con la dimensione dei fenomeni evasivi registrati in Italia". Inoltre, l'effetto degli adempimenti previsti e l'azione dell'Amministrazione "non sono finora riusciti a modificare apprezzabilmente i livelli di adempimento spontaneo, mentre gravi difficolta' si registrano nell'effettivo recupero delle somme evase".

Secondo la Corte, "permane la sottoutilizzazione di uno strumento d'indagine efficace quale e' l'Anagrafe dei rapporti finanziari. Le nuove disposizioni consentirebbero l'utilizzazione dei dati finanziari per l'effettuazione sistematica di analisi di rischio al fine di far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. E', pertanto, necessario che i dati vengano utilizzati anche e soprattutto in chiave preventiva".

Il numero di accertamenti ordinari realizzati nel 2020 (quasi 129 mila, dei quali 76 mila circa solo protocollati e non ancora notificati) presenta una flessione del 51,8% rispetto ai 267 mila accertamenti ordinari realizzati nel 2019, anno a sua volta ben lontano dai livelli ante-2016 (in media 310 mila accertamenti all'anno).

