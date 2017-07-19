Corte conti: spesa sanita' stabile su Pil con criticita' gestione e divari regionali -2

Ritardi su attuazione rete prossimita' Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Sul fronte degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) della Missione 6 Salute, in cui sono previsti 15,6 miliardi per rafforzare prossimita', digitalizzazione e infrastrutture sanitarie, a fine 2024 risultava completato il 41% degli obiettivi, con il restante 59% da concludersi nel biennio 2025-2026. La rete di prossimita' (con 1.038 Case della comunita' e 307 Ospedali di Comunita' in programma) rappresenta l'asse strategico per il nuovo Ssn, ma il monitoraggio svolto ha evidenziato ritardi nell'avvio dei lavori e difficolta' nella copertura delle vacanze di personale, con carenze di profili sanitari e tecnici capaci di limitare la piena operativita' delle nuove strutture. Sul versante farmaceutico, la spesa complessiva 2024 ha superato il tetto programmato del 15,3% del Fabbisogno sanitario nazionale. L'introduzione dei nuovi tetti di spesa e il meccanismo del payback garantiscono un equilibrio finanziario 'che presenta, tuttavia, notevoli margini di incertezza legati al contenzioso con le imprese'. Cresce l'uso di generici e biosimilari. Sul personale, si registra il significativo ricorso a contratti flessibili e, in alcune regioni, ai 'gettonisti', istituto che comporta maggiori costi e richiede un monitoraggio costante. In generale - osserva la Corte - la carenza di risorse pubbliche si riflette nella difficolta' di reclutamento e di mantenimento in servizio del personale. La Corte dei conti ha richiamato la necessita' di rafforzare la governance, accelerare gli investimenti, stabilizzare il personale e correggere i divari tra Regioni. Il futuro del Ssn - chiosa - dipendera' infatti dalla capacita' di trasformare le risorse in servizi qualitativamente migliori, aumentando l'efficienza gestionale e rafforzando l'equita' territoriale.

