Corte conti: Regioni, con pandemia stop temporaneo autonomia differenziata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Il processo di regionalismo differenziato - che aveva riguardato Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto con le preintese con il Governo del 2018 - ha avuto un momentaneo arresto, anche per l'emergenza pandemica. E' quanto emerge dalla relazione sulla "Gestione delle risorse nel periodo 2013-2018 correlate all'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro, della formazione e istruzione" della Corte dei conti. A oggi, non risultano ancora individuate le funzioni da trasferire, e molte delle competenze legate a tali funzioni, di cui viene richiesta l'attribuzione, riguardano profili legislativi e/o amministrativi privi di effetti finanziari, poiche' rientranti in ambiti regolatori e/o di sorveglianza. In mancanza di elementi e presupposti per misurare tali effetti, specifica ancora la Corte, alcune delle Amministrazioni interessate non sono, dunque, risultate in grado di fornire elementi di analisi sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal previsto trasferimento di funzioni tra Stato e regioni, nonche' sull'attinente quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente coinvolte.

Dca

