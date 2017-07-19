Corte Conti: Pg Silvestri, recuperati 88 milioni, ripensare tetto risarcimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - L'attivita' nel 2025 e' stata caratterizzata dalla ricezione da parte delle Procure regionali di numerosissime denunce di danno: in totale 48.505, ha riferito Silvestri. Il maggior numero di segnalazioni e' pervenuto dalle Pa, privati e autorita' giudiziaria. A fronte del totale, sono stati adottati 20.184 provvedimenti di archiviazione immediata. Il numero cosi' elevato di denunce, in aumento sul 2024, e' "l'evidente dimostrazione che le Procure regionali sono percepite dai cittadini e dalle Pa come imprescindibile baluardo a ruberie, sprechi, inefficienze che causano il depauperamento delle risorse pubbliche. Questo implicito riconoscimento e' motivo di orgoglio per i magistrati contabili, ma anche memento perenne a non deflettere dall'impegno lavorativo per qualificare l'attivita' requirente", ha osservato. Le numerose archiviazioni, adottate in fase di primo esame, attestano l'attenzione delle Procure erariali alla verifica della puntuale qualificazione della notizia di danno: "Credo di poter affermare che il sistema delineato dal Codice di giustizia contabile funziona bene". Nel 2025 l'attivita' istruttoria delle Procure regionali, "condizionata dalla perdurante vigenza dello 'scudo erariale', si e' risolta nel deposito di 979 citazioni a giudizio in materia di responsabilita' e 717 istanze per resa di conto. In relazione alla tutela del credito delle Pa, le Procure hanno richiesto 26 sequestri conservativi e formulato 5 reclami. Avverso le sentenze di primo grado sono stati proposti, oltre agli appelli di parte privata, 137 di parte pubblica e 5 contro-ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione.

La Procura generale ha svolto 686 requisitorie, depositando 25 contro-ricorsi per Cassazione e curando la trattazione di 40 fascicoli (di cui 22 pervenuti nel 2025) dinanzi alle Sezioni Riunite in composizione ordinaria o speciale.

