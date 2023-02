Corte Conti: Pg, preoccupano eventuali deroghe a norme contabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - "Ci preoccupano non solo il depotenziamento delle attivita' risarcitorie promosse dalle procure erariali e la connessa contrazione delle segnalazioni di danno, ma anche l'eventualita' di autorizzare deroghe alle norme di contabilita' pubblica" come avvenne per gli acquisiti di mascherine, apparati medicali, "con non commendevoli risultati". Lo ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti Angelo Canale. "Occorre ricordare pregresse deroghe alle norme di contabilita' pubblica che - questo fu all'epoca detto all'opinione pubblica - avrebbero dovuto velocizzare la ricostruzione di territori duramente colpiti da eventi calamitosi e invece finirono per alimentare aree di malcostume, inefficienza, sprechi, corruzione, sino alla penetrazione della criminalita' organizzata", ha detto, citando gli esiti della Commissione Scalfaro sulla ricostruzione della Basilicata e della Campania.

