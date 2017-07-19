Corte Conti: Mantovano, "non assassinata ma in discreta salute, attivato tavolo"

A palazzo Chigi per attuare delega in riforma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen- "Abbassato il clamore delle polemiche, e preso atto che la Corte dei Conti non e' stata assassinata, anzi gode di discreta salute, coi vertici della magistratura contabile, in un clima assolutamente positivo, abbiamo attivato a palazzo Chigi un tavolo di lavoro congiunto per dare attuazione alla delega contenuta in una parte della nuova legge. Confido che giungeremo a un risultato condiviso". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli parlando della riforma della Corte dei Conti.

