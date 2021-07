Corte conti: Lombardia, parificato il rendiconto 2020 della Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha parificato oggi il rendiconto 2020 della Regione, conclusosi con un avanzo di amministrazione disponibile di quasi 338 milioni di euro. La Regione ha dimostrato una buona capacita' di realizzazione del bilancio. Sul fronte delle entrate, nonostante la gravita' della crisi pandemica, si e' registrato, complessivamente, un incremento sia degli accertamenti che delle riscossioni in conto competenza rispetto al 2019. Alla spesa sanitaria della Regione Lombardia, che rappresenta la parte preponderante della spesa dell'intero bilancio regionale, sono state destinate circa l'80% delle risorse disponibili, 20,5 miliardi di euro, di cui quasi 600 milioni diretti a fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19. La Sezione ha osservato una contrazione delle risorse autonome messe a disposizione dalla Regione per il settore sanitario, consistenti in appena 1,2 milioni di euro, a fronte dello stanziamento di 255 milioni nel 2017, 218,8 milioni nel 2018 e 77,12 milioni nel 2019.

