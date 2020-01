Corte conti: imprese innovative, autorizzati 521 progetti di Smart & Start Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - Duemilaquarantotto progetti di cui 521 autorizzati pari al 25,43%, 1469 (73,04%) non ammessi e 58 (2,83%) in corso di valutazione. Sono i numeri che emergono dalla Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti che ha esaminato lo strumento agevolativo denominato "Smart & Start Italia", che ha lo scopo di sostenere le startup innovative ad alto contenuto tecnologico e finanziare programmi di spesa di importo tra 100mila e 1,5 mln. Al 30 giugno 2019 la dotazione complessiva della misura e' stata pari a circa 275 mln, mentre sono risultate impegnate risorse pari a 176.827.337,74 mln. Il totale complessivo delle agevolazioni assegnate appare pari a 240.371.945,20 mln. Secondo la Corte e' auspicabile un processo di trasformazione in cui il ruolo del pubblico diventa fondamentale in termini di orientamento degli investimenti e di definizione delle politiche di sviluppo.

