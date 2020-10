Corte conti: Giovanni Comite nuovo capo di gabinetto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Il presidente della Corte dei conti Guido Carlino, sentito il Consiglio di Presidenza, ha nominato il cons. Giovanni Comite magistrato responsabile del suo Ufficio di gabinetto.

Giovanni Comite, nato Caloveto (CS) il 24 maggio 1961, coniugato e con due figli, si laurea in giurisprudenza all'Universita' degli Studi di Roma 'La Sapienza', con il massimo dei voti e la lode, nel 1984.

Abilitato allo svolgimento della professione forense, dopo un Master di specializzazione in Diritto e tecniche tributarie nel 1987, entra nel corpo della Polizia di Stato che lascera' con la qualifica di dirigente nel 2005 per transitare, quale vincitore di concorso pubblico, nei ruoli della Magistratura contabile.

Svolge gran parte della sua carriera nella Sezione giurisdizionale per il Veneto dove si distingue come estensore di importanti decisioni. Dal 2008 al 2016 e' componente supplente del Collegio giudicante sui ricorsi presentati dai dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Nel 2016 e' assegnato alla Terza Sezione giurisdizionale centrale di Appello e, nel 2018, e' designato come componente della Commissione di concorso per referendari della Corte dei conti e come delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della societa' Cassa Depositi e Prestiti, ex art.

12 l. 259/1958.

E' componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Ha svolto attivita' di docenza in materie giuridiche in universita' e scuole di specializzazione della Pubblica Amministrazione, e' stato relatore in vari convegni ed e' autore di pubblicazioni in materie giuridiche.

com-amm

(RADIOCOR) 08-10-20 10:13:34 (0193)AVV,PA 5 NNNN