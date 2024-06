Corte Conti: crisi sistemica sanita', investimenti non piu' rinviabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Per garantire le prestazioni sanitarie e ridurre le liste di attesa sono "necessari ulteriori interventi; il sistema sanitario, dopo aver sostenuto uno sforzo corale per limitare gli effetti della pandemia, soffre di una crisi sistemica - accentuata dalla fuga del personale sanitario, non adeguatamente remunerato - cui si deve rispondere con decisioni ed investimenti non piu' rinviabili, nei campi dell'organizzazione, delle strutture, della formazione e delle retribuzioni, al fine di garantire effettivita' al diritto alla salute". Lo afferma il Procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri nella Requisitoria sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2023.

bab

(RADIOCOR) 27-06-24 11:55:25 (0305)SAN,PA 5 NNNN