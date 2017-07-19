Corte Conti: Cgil-Fp, riforma aumentera' sprechi e rischi di corruzione -2

'Messa in discussione indipendenza magistratura contabile' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - 'Un ulteriore elemento di criticita' - sottolinea, inoltre, il documento - riguarda il ridimensionamento delle piante organiche e la potenziale cancellazione di molte sedi territoriali, con pesanti effetti sulle capacita' operative e di controllo della Corte dei Conti nelle Regioni e nei territori. Una riduzione delle piante organiche non solo mette a rischio l'effettiva copertura delle funzioni attribuite dalla legge, ma rischia di allontanare l'azione di responsabilita' erariale dai luoghi in cui si svolgono i fatti, diminuendo la prossimita' e la conoscenza delle dinamiche amministrative locali'. Per il sindacato, infine, 'questa impostazione mette in discussione non solo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura contabile, ma anche la qualita' dei controlli sulla spesa pubblica che, in un momento segnato da sfide economiche e sociali complesse, e' centrale per la tutela dei diritti e dei servizi per i cittadini'.

