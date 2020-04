Coronavirus: Zingaretti, la Commissione Colao abbia un ruolo centrale

Non c'e' spazio per polemiche, lavorare nel segno dell'unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 apr - "E' importante che la commissione Colao abbia un ruolo centrale e fattivo. Una commissione autorevole e terza, che ci aiutera' a costruire un piano puntale e solido per l'Italia dopo il Coronavirus, da cominciare a realizzare oggi, subito". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un passaggio di un post che ha pubblicato sul suo blog sull'Huffington Post. "L'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali - sottolinea Zingaretti - richiedono concretezza, unita' d'intenti. Non c'e' spazio per le polemiche: l'Italia e' nel pieno di una battaglia difficilissima. Nel nostro Paese ci sono 104.291 persone positive al COvd-19 e gia' 21.067 morti. Dobbiamo lavorare all'insegna dell'unita' e concordia". Per il segretario del Pd ci sono "tre enormi priorita' ineludibili, sulle quali il Governo, la maggioranza, ma anche tutte le altre forze politiche, devono dimostrare maturita' e serieta'. La prima delle priorita' e' sconfiggere il virus. Puo' sembrare ovvio, ma e' importante ribadire che non ci sara' nessuna vera ripartenza se prima non c'e' l'assoluta sicurezza di non mettere a rischio vite umane, lavoratori, famiglie. Le misure di contenimento stanno producendo risultati. Non molliamo ora. Con l'aiuto della scienza, stiamo costruendo le condizioni per rimettere in moto l'Italia riducendo al minimo i rischi, ma e' un lavoro che ogni ora e ogni giorno deve essere seguito e portato avanti".

fil

(RADIOCOR) 15-04-20 17:37:18 (0561)SAN 5 NNNN