Coronavirus: Universita' Cattolica, stop contagi a fine giugno in Lombardia e Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - La fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori piu' o meno esposti all'epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l'assenza di nuovi casi si potra' verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, Direttore dell'Osservatorio e Ordinario di Igiene all'Universita' Cattolica, sotto la direzione scientifica di Alessandro Solipaca. 'In questo momento e' quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualita' e l'evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte

politiche dei prossimi giorni', dichiara Solipaca. Com-Bag

