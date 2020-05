Coronavirus: UniCattolica, top tamponi a Trento e Veneto, in coda Puglia e Sicilia

Media nazionale in crescita a 7,07 ogni mille abitanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - E' un'Italia a macchia di leopardo quella alla ricerca del coronavirus attraverso i tamponi anche se il trend nazionale e' in crescita: rispetto alla settimana scorsa, il tasso per mille abitanti e' passato da 6,52 a 7,07. Il dato emerge dall'Instant Report su Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Universita' Cattolica aggiornato al 15 maggio. Il tasso settimanale piu' basso si registra in Sicilia (e' di 2,74 tamponi per mille abitanti nell'ultima settimana), seguita dalla Puglia (3,07). Basso anche in Sardegna (4,03). Si tratta di Regioni sfiorate dal virus dove la scelta dei dirigenti di non fare tamponi a tappeto probabilmente si e' incrociata con la scarsa disponibilita' dei dispositivi. Mentre il tasso piu' alto si registra nella provincia di Trento (16,4 tamponi per mille abitanti), seguito dalla Valle d'Aosta (15,37) e Veneto (12,89) dove il governatore, Luca Zaia, ha gia' annunciato di voler eseguire 30mila tamponi al giorno a partire da settembre. Lombardia e Piemonte ne fanno un terzo in meno del Veneto (rispettivamente 8,74 e 8,44) mentre il Lazio si ferma a 4,72, ben al di sotto la media nazionale (7,07).

