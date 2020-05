Coronavirus: UniCattolica, top tamponi a Trento e Veneto, in coda Puglia e Sicilia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Osservando il dato dall'inizio dell'epidemia - spiega Altems - a livello nazionale il 2,89% della popolazione ha ricevuto il tampone". Il valore massimo si registra in Valle d'Aosta con il 6,33%, il minimo in Campania (0,95%). La Regione con maggiore incidenza settimanale di casi positivi e' la Lombardia (42 casi ogni 100mila abitanti), che effettua un numero di tamponi per 1000 abitanti pari a quelli della Toscana in cui, tuttavia, l'incidenza e' di 5 casi ogni 100mila. Dall'inizio dell'epidemia, sono stati effettuati oltre 3 milioni di tamponi ai quali corrispondono 1 milione e 900mila persone testate. Spesso si e' parlato di carenze di materiale, non tanto legato ai "bastoncini" necessari a effettuare i prelievi, quanto ai reagenti necessari ai laboratori per identificare un'eventuale presenza di virus. Carenza o meno, con l'abolizione del lockdown cresce la richiesta di attuare immediatamente e continuativamente un programma di screening. L'appello parte proprio dall'Ordine dei medici di Trento che sollecita "l'estensione dell'uso dei tamponi a partire dagli operatori sanitari che non si limiti al monitoraggio dei sintomi, ma orienti la ricerca anche sui portatori asintomatici ora incomprensibilmente del tutto dimenticata (l'esperienza del Veneto con i suoi dati incoraggianti insegna)".

