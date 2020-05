Coronavirus: Ue sostiene Oms dopo attacchi Trump, "non e' il momento delle accuse"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Mentre lo scontro tra Donald Trump e l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) si fa sempre piu' acceso, dopo che il presidente americano ha minacciato di revocare in modo permanente i finanziamenti all'organizzazione, l'Unione europea ha ribadito poco fa il proprio sostegno dell'Oms, come del resto aveva gia' fatto il mese scorso, quando Washington aveva sospeso temporaneamente gli stanziamenti. "La Ue sostiene la cooperazione internazionale e la ricerca di soluzioni globali nell'ambito di questa pandemia. Questo e' il momento della solidarieta', non quello di puntare il dito e di minare la cooperazione multilaterale. La Ue sostiene le iniziative dell'Oms nella lotta alla pandemia", ha detto un portavoce della Commissione europea. Trump, rivolgendosi direttamente al presidente dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus con una lettera pubblicata su Twitter, ha minacciato di bloccare i finanziamenti in via definitiva se l'Oms non si impegnera' ad apportare significativi miglioramenti alla propria strategia entro 30 giorni. Il presidente americano ha anche accusato l'Oms di sostenere la "campagna di disinformazione" della Cina, considerata dall'amministrazione americana il primo responsabile della crisi sanitaria. La risposta di Pechino non si e' fatta attendere: "La lettera aperta degli Stati Uniti e' piena di ipotesi e frasi non suffragate dai fatti. Cerca di fuorviare il pubblico attraverso un metodo pretestuoso, con l'obiettivo di diffamare e calunniare gli sforzi della Cina nella prevenzione dell'epidemia e per spostare la responsabilita' nella sua incompetenza nel gestire l'epidemia", ha detto Zhao Lijian, portavoce del ministro degli Esteri cinese, sottolineando che un eventuale stop permamente ai finanziamenti violerebbe gli obblighi del Paese verso l'Oms.

Ars

(RADIOCOR) 19-05-20 13:19:25 (0300)SAN 5 NNNN