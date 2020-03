Coronavirus: Toti, se Governo decide di chiudere le scuole Regioni d'accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mar - "So che sono uscite agenzie che dicono scuole chiuse, altre agenzie dicono scuole aperte. Aspettiamo di sapere cosa dice il Governo: per quanto ci riguarda precauzionalmente le abbiamo chiuse questa settimana e credo sia stata una decisione positiva. Se si decide di chiuderle per un altro periodo di tempo, credo che le Regioni siano d'accordo. Ovviamente occorrono ammortizzatori sociali e aiuti alle famiglie'. Cosi' il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, prima di entrare a Palazzo Chigi per partecipare alla riunione con il Governo sull'emergenza Coronavirus.

