Coronavirus: Speranza all'Oms, vaccino bene pubblico e diritto per tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Dobbiamo impegnarci perche' il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del suo intervento all'Assemblea Generale dell'Organizzazione mondiale della sanita'. Nel messaggio Speranza ha sottolineato "l'importanza dell'Oms e la necessita' di rafforzare il suo ruolo centrale, soprattutto in tempi di crisi". "Ma questo vuol dire - ha aggiunto - lavorare insieme per costruire un'Agenzia piu' forte, ripensando il suo ruolo e le sue funzioni. Dobbiamo assicurarci che sia completamente indipendente da influenze esterne, politiche o finanziarie, e che sia guidata solo dalla scienza". In questo senso, per Speranza "e' importante che gli Stati contribuiscano con risorse umane e finanziarie con l'unico obiettivo di aumentare la preparazione e la risposta d ei singoli Paesi con il supporto di alto livello tecnico e scientifico dell'Agenzia al servizio di tutti gli individui".

