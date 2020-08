Coronavirus: Speranza, 'Pronte per le Regioni linee guida Cts su ripresa ottobre'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - 'In queste ore stiamo ultimando le linee guida generali per la ripresa di ottobre. C'e' stato un lavoro lungo dell'Istituto superiore di sanita' e del ministero della Salute: e' arrivato ieri al Comitato tecnico-scientifico e lo consegneremo nel giro di poche ore alle Regioni per fornire l'orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa al Senato sul coronavirus. 'La richiesta - ha ricordato il ministro - era arrivata in questo Parlamento e mi fa piacere poter dare qui oggi questa informazione. L'autunno dovremo affrontarlo con regole ancora serrate e con prudenza. In questi mesi - ha precisato il ministro - abbiamo costruito un rapporto positivo tra scienza e politica: quest'ultima puo' scegliere meglio se ha capacita' di ascoltare i nostri scienziati e il lavoro del Cts e' molto importante, nella piena trasparenza che e' la regola che ci siamo dati. Il Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio - ha detto infine Speranza - ha infatti consegnato i verbali a chi ne ha fatto richiesta e proseguiremo su questa linea'.

