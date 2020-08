Coronavirus: Speranza, 'Auspico prime dosi vaccino AstraZeneca entro 2020'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - 'Il primo accordo sottoscritto con AstraZeneca ci dovrebbe consentire di avere le prime dosi di vaccino gia' entro la fine del 2020'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa al Senato sul coronavirus. 'Questo candidato vaccino che oggi sembra essere il piu' avanti - ha ricordato Speranza - e' stato elaborato e progettato a Oxford ma il vettore virale e' prodotto presso la Irbm di Pomezia quindi c'e' anche un pezzo del nostro Paese, mentre l'infialamento avverra' per tutte le dosi europee presso la Catalent di Anagni. L'Italia e' in prima linea dentro la partita che ci auguriamo nel giro di poche settimane possa darci un primo risultato, pur mantenendo prudenza. La rivista Lancet ha riportato uno studio che parla di risultati molto incoraggianti per la Fase I e II, per la Fase 3 stiamo aspettando notizie altrettanto buoni'. Quanto agli accordi con altre farmaceutiche, Speranza ha detto che 'con la Commissione Ue stiamo lavorando per chiudere contratti cosi' da avere dosi potenzialmente disponibili appena ci saranno notizie positive'. Infine, la menzione del vaccino 'esclusivamente italiano' di Reithera, che 'ha completato la sperimentazione in vitro - ha detto Speranza - e avviera' quella sull'uomo allo Spallanzani e al Policlinico

