Coronavirus: sindacati, imprese artigiane regolarizzino contributi per cig

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - 'Non e' accettabile che venga legittimata l'evasione di un preciso obbligo di legge perpetuata negli anni da alcune aziende artigiane. Per anni alcune di esse non hanno versato nessuna contribuzione al Fondo di solidarieta' bilaterale per assicurare la cassa integrazione ai lavoratori in periodi di crisi produttiva. Ora vorrebbero venir trattate al pari delle centinaia di migliaia di regolari che, doverosamente, hanno fornito copertura a 850mila lavoratori'. Lo denunciano in una nota la Segretaria confederale della Cgil Ivana Galli, il Segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra e la Segretaria confederale della Uil Ivana Veronese. 'Per questo, nonostante la confusione ingenerata dal provvedimento d'urgenza del Tar del Lazio, prendiamo positivamente atto che le domande di cassa integrazione, anche provenienti da aziende irregolari, vengono gia' presentate e lavorate da Fondo: i diritti dei lavoratori anzitutto. Ma riteniamo indispensabile che le imprese artigiane finora fuori dal sistema regolarizzino la loro posizione, con il pagamento rateizzato (36 mesi), a partire da gennaio 2021, senza interessi e sanzioni, delle quote contributive non versate. Al Governo chiediamo - aggiungono - di prevedere risorse adeguate per sostenere le imprese artigiane e lo stesso Fondo, per il quale serve almeno un miliardo e mezzo'.

