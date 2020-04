Coronavirus: si accentua calo attualmente positivi (-528), decessi in aumento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - Nel dettaglio, i casi attualmente positivi riportati dal comunicato della Protezione civile sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d'Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.

Dif

(RADIOCOR) 21-04-20 18:26:38 (0551)SAN 5 NNNN