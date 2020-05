Coronavirus: Sertori, in Lombardia dati positivi su ricoveri, sale numero tamponi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - I dati sull'andamento del coronavirus in Lombardia 'sono positivi', soprattutto per quanto riguarda il numero dei ricoveri e delle persone in terapia intensiva. Lo ha detto l'assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, durante il consueto aggiornamento via Facebook sulla situazione coronavirus. 'E' giusto segnalare che sono stati fatti 15.488 tamponi, quando siamo partiti erano 4-5.000 al giorno e continuiamo ad aumentarli. Nelle terapie intensive e negli ospedali la situazione va alleggerendosi e questa e' una notizia positiva', ha detto Sertori.

