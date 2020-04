Coronavirus: Scholz, no coronabond, ok Mes senza condizioni insensate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - La Germania dice ancora no ai "coronabond" in risposta alla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, di fatto respigendo l'appello dell'Italia e di altri stati dell'Unione europea. "L'Italia vuole una forte risposta europea alla pandemia, giustamente, lo vogliamo anche noi", ha detto il ministro tedesco delle Finanze Olaf Scholz, in un'intervista ai giornali del gruppo Funke, sottolineando che "per questo motivo non dovrebbero esserci condizioni insensate, come talvolta e' avvenuto in passato. Nessuna troika entrera' nel Paese per spiegare a un Governo come dovrebbe condurre la politica. Si tratta di dare sostegno nella crisi". Secondo Scholz, piu' che i "coronabond", si dovrebbero usare altri strumenti, a partire da un Mes senza i limiti di quello attuale: "Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilita' di prendere in prestito dal Meccanismo europeo di stabilita' (Mes) una somma equivalente al 2% della loro produzione economica", cosa che consentirebbe di stabilizzare le finanze pubbliche senza dover pagare interessi elevati, ha detto Scholz, sottolineando che "per l'Italia sarebbero circa 39 miliardi di euro". Inoltre, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe essere messa in condizione di "prestare 50 miliardi di euro alle aziende che ne hanno urgente bisogno", ha detto il vicecancelliere. Inoltre, gli Stati membri dell'Ue dovrebbero essere aiutati a far fronte all'improvviso aumento della disoccupazione. "La Commissione Ue ha appena presentato delle proposte in merito che ricordano la mia idea di un sistema di riassicurazione della disoccupazione", ha detto Scholz, sottolineando che "se utilizzassimo questi tre strumenti, invieremmo un segnale molto forte di solidarieta' in Europa nella lotta contro il coronavirus".

Ars

(RADIOCOR) 03-04-20 19:53:01 (0693)SAN 5 NNNN