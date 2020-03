Coronavirus: Salvini, inaccettabile parlare di Mes, sarebbe tunnel senza uscita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - "Inaccettabile anche solo parlare di Mes per aiutare gli Italiani, significherebbe infilarsi in un tunnel senza uscita e dover dipendere per sempre dalle richieste di altri". Cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Intervenga la Bce con soldi veri, a qualunque costo, ma dimentichiamo una volta per tutte il Mes, liquidandolo e riprendendoci i 14 miliardi che l'Italia ha gia' versato'.

